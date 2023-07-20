Кудрин попал в черный список США

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Министерство финансов США сообщило о введении санкций против десятков физических и 95 юридических лиц из России. В том числе в список попали экс-глава Минфина РФ и Счетной палаты Алексей Кудрин и первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.

В данный момент бывший глава российского Минфина занимает должность советника по корпоративному развитию в "Яндексе". Гендиректор алмазодобывающей компании "Алроса" Павел Маринычев и заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев тоже подпали под американские рестрикции, как и гендиректор концерна "Калашников" Владимир Лепин.

Отмечается, что Лепин попал в санкционный список как глава подвергнутого ограничениям предприятия, а сам концерн повторно попал в список как лидер по производству автоматического и снайперского оружия на территории РФ.

Помимо этого, ограничения были введены против замминистра энергетики Павла Сниккарса, первого заместителя главы Минэнерго РФ Павла Сорокина, первого замминистра экономического развития РФ Ильи Торосова, врио губернатора Смоленской области Василия Анохина и других.

Рестрикции будут действовать в том числе и в отношении первого заместителя директора ФСБ Сергея Королева, генерального директора компании "Алроса" Павла Маринычева и главы компании ВСС Анатолия Смолина.

Также в черный список попали Тульский патронный завод, АО "Курганприбор", Климовский патронный завод, центр лазерных систем и комплексов "Астрофизика" и другие предприятия военно-промышленного комплекса РФ.

Как следует из документа, в списках числятся 14 грузовых и пассажирских судов Сахалинского морского пароходства, совершающих рейсы под флагом РФ, среди них – Kunashir, Paramushir, Patria, Sakhalin 10, Sakhalin 9, Sakhalin 8, Sasco Aldan, Sasco Angara, Sasco Aniva, Sasco Avacha, Selenga, Shantar, Simushir, Zeya. Физлицам и юрлицам США отныне запрещено ведение любых дел с участием этих кораблей.

Кроме того, под санкции подпали 17 человек, в их числе – гражданин РФ Валерий Чекалов и гражданин КНДР Рим Ен Хека. Власти США предполагают, что они могут быть связаны с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Ранее Минфин Соединенных Штатов Америки внес одно физическое и четыре юридических лица в санкционный список, которые якобы связаны с основателем Евгением Пригожиным.

Отмечалось, что санкции были введены против гражданина России Андрея Иванова, компании ООО "ДМ", фирм Midas Ressources и Diamville Sau, базирующихся в Центрально-Африканской Республике, Industrial Resources General Trading – в Объединенных Арабских Эмиратах.



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