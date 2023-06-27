США ввели санкции против одного физлица и четырех юрлиц, якобы связанных с Пригожиным

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Министерство финансов Соединенных Штатов Америки внесло одно физическое и четыре юридических лица в санкционный список, которые якобы связаны с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Согласно опубликованному документу, под санкции подпал гражданин России Андрей Иванов. Кроме того, в список включили российскую компанию ООО "ДМ", фирмы Midas Ressources и Diamville Sau, базирующиеся в Центрально-Африканской Республике, Industrial Resources General Trading в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее глава пресс-службы американского Госдепа Мэттью Миллер сообщил, что США в течение этой недели объявят о новых санкциях в отношении ЧВК "Вагнер".

По словам Миллера, очередные меры в отношении вагнеровцев будут связаны с их деятельностью на территории Африки.

В январе 2023 года США объявили ЧВК "Вагнер" транснациональной криминальной организацией. Минфин США объяснил, что это связано с тем, что военная компания занималась преступной деятельностью в ЦАР, Мали и на Украине.