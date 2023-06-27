США введут новые санкции против ЧВК "Вагнер" на этой неделе – Госдеп

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США в течение этой недели объявят о новых санкциях в отношении ЧВК "Вагнер". Об этом сообщил глава пресс-службы американского Госдепа Мэттью Миллер.

"Мы продолжим принимать меры, чтобы привлечь их (причастных к деятельности ЧВК. – Прим. ред.) к ответственности, мы объявим о новых мерах по привлечению "Вагнера" к ответственности в ближайшем будущем", – цитирует его ТАСС.

Миллер уточнил, что очередные меры в отношении вагнеровцев будут связаны с их деятельностью на территории Африки.

В январе этого года США объявили ЧВК "Вагнер" транснациональной криминальной организацией. Как объяснил американский Минфин, это связано с тем, что военная компания занималась преступной деятельностью в ЦАР, Мали и на Украине.

Между тем на днях появилась информация о том, что Вашингтон якобы планирует отложить введение новых санкций в отношении группы "Вагнера". Это связано с попыткой вооруженной мятежа в России 24 июня. Дело в том, что американские власти не хотят, чтобы их действия выглядели так, будто они поддерживают российское руководство.

