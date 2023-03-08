Суд ЕС отменил санкции против матери Евгения Пригожина

Фото: телеграм-канал "Пресс-служба Пригожина"

Суд Евросоюза постановил отменить санкции в отношении Виолетты Пригожиной, матери основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление суда.

Как следует из документа, при принятии решения о санкциях против Пригожина в ЕС учитывали его роль в нанесении ущерба территориальной целостности и суверенитету Украины. Его мать ограничительные меры затронули только в силу родства, чего недостаточно для включения в санкционный список, считают в судебной инстанции.

Кроме того, отмечается, что Совет ЕС не смог предоставить доказательств того, что Виолетта Пригожина владеет связанной с ее сыном компанией Concord Management and Consalting.

Евросоюз включил Евгения Пригожина в черный список по Украине в апреле прошлого года. Вместе с ним под ограничения подпал украинский предприниматель Сергей Курченко. Отмечалось, что они получают доходы от решений РФ, связанных с присоединением Крыма и дестабилизацией Восточной Украины.



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