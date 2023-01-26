Пригожин рассказал, кто финансирует ЧВК "Вагнер"

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал, что всегда финансировал свою группу сам. Однако в прошлом году ему пришлось прибегнуть к дополнительным источникам.

По его словам, это случилось лишь после глобального расширения. До начала СВО на Украине, подчеркнул Пригожин, он не использовал сторонние источники финансирования.

"Но все время до начала спецоперации ни одной копейки, ни одного бронежилета не было взято нигде и ни у кого, кроме как из моего кармана", – цитирует Пригожина НСН.

Ранее США объявили ЧВК "Вагнер" транснациональной криминальной организацией. По мнению американской стороны, группа занималась криминальными действиями в Центральной Африканской Республике, Мали и на Украине.

Также Штаты ввели санкции против структур, которые связаны с ЧВК и ее основателем Пригожиным.

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