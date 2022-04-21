ЕС включил Пригожина и Курченко в черный список по Украине

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Евросоюз включил бизнесменов Евгения Пригожина и Сергея Курченко в черный список по Украине, сообщает ТАСС.

В заявлении Совета Евросоюза говорится, что два физических лица необходимо добавить в список лиц, организаций и структур, в отношении которых действуют ограничительные меры "за их роль в подрыве территориальной целостности и независимости Украины и получение доходов от решений России, связанных с присоединением Крыма и дестабилизацией Восточной Украины".

В приложении к документу указаны фамилии бизнесменов.

Ранее Евросоюз утвердил пятый пакет экономических и индивидуальных санкций против России. ЕС запретил российским судам заходить в порты стран, являющихся членами ЕС. Согласовал ЕС и эмбарго на поставки российского угля, которое начнет действовать с августа 2022 года.

Предусмотрены ограничения и для автотранспортных компаний России и Белоруссии. В частности, ЕС запретил данным компаниям осуществлять перевозки по всей своей территории. Также меры включают полный запрет на транзакции четырех ключевых банков. Названия организаций пока не опубликованы.

Кроме того, Евросоюз запретил ввоз российских квантовых компьютеров, полупроводников, авиатоплива, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения, чувствительных машин и транспортного оборудования. Импортировать в РФ при этом нельзя древесину, цемент, удобрения, морепродукты и алкоголь. Подчеркивается, что согласованные запреты на экспорт и импорт составляют 10 и 5,5 миллиарда евро соответственно.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.