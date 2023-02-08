Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18:40

Политика

США исключили из санкционного списка Григория Лепса

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Минфин США принял решение исключить из своего санкционного списка российского певца Григория Лепса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, из списка также убрали криминальных авторитетов из республик бывшего СССР – Владислава Леонтьева и Игоря Шлыкова.

В середине декабря 2022 года Евросоюз также внес в свой санкционный список Лепса. Вместе с ним туда попали журналисты и телеведущие Борис Корчевников, Марина Ким и кинорежиссер Никита Михалков.

Общее число подпавших под санкций физлиц и организаций составило около 200. По данным документа, фигурантам запрещен въезд на территорию Европы, а их активы, находящиеся в ЕС, должны были заморозить.

Читайте также

Сюжет: Санкции
политика

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика