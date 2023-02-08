США исключили из санкционного списка Григория Лепса

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Минфин США принял решение исключить из своего санкционного списка российского певца Григория Лепса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, из списка также убрали криминальных авторитетов из республик бывшего СССР – Владислава Леонтьева и Игоря Шлыкова.

В середине декабря 2022 года Евросоюз также внес в свой санкционный список Лепса. Вместе с ним туда попали журналисты и телеведущие Борис Корчевников, Марина Ким и кинорежиссер Никита Михалков.

Общее число подпавших под санкций физлиц и организаций составило около 200. По данным документа, фигурантам запрещен въезд на территорию Европы, а их активы, находящиеся в ЕС, должны были заморозить.



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