Шольц заявил, что ЕС усилит санкции против России в ближайшее время

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Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Евросоюз намерен усилить антироссийские санкции в ближайшее время.

"Мы, как Европейский союз, снова усилим санкции против России", – передает РИА Новости его слова.

Немецкий политик заявил, что ограничительные меры будут усилены к годовщине начала проведения спецоперации РФ на Украине. Шольц подчеркнул, что это должно стать сигналом для России.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что десятый пакет антироссийских санкций ЕС включит в себя ограничения на 10 миллиардов евро.

В свою очередь, экономист Денис Ракша считает, что новые санкционные меры могут привести к снижению валютных поступлений и даже дефициту бюджета России.

Он объяснил, что все предыдущие санкционные пакеты вводили определенные ограничения, но не предусматривали никакого наказания за их обход. На этот раз меры ЕС могут затронуть, например, компании, которые через обходные пути покупали российскую нефть. Это приведет к существенному падению экспорта энергоносителей из РФ.



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