Глава ЕК заявила, что новый пакет санкций против РФ включает ограничения на 10 млрд евро

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Десятый пакет антироссийских санкций Евросоюза включит в себя ограничения на 10 миллиардов евро. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после саммита Украина – ЕС.

Она уточнила, что это будет масштабный пакет.

Ранее Agence France-Presse написало, что Евросоюз намерен подготовить очередной пакет антироссийских санкций к годовщине начала специальной военной операции на Украине, 24 февраля.

До этого сообщалось, что ЕС рассчитывает принять новый пакет санкций в отношении РФ в феврале. По словам неназванного высокопоставленного источника в Брюсселе, в настоящее время идет обсуждение возможных ограничительных мер на уровне государств ЕС.



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