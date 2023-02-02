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Владимир Зеленский пожаловался, что Россия стала быстрее адаптироваться к санкциям, а скорость введения Евросоюзом новых ограничений, наоборот, замедлилась, сообщает РИА Новости.

Об этом украинский лидер заявил в ходе совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве. Он попросил Европу усилить санкционное давление на Москву, назвав Россию государством-террористом.

Ранее Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз рассчитывает подготовить новый пакет антироссийских санкций к годовщине начала специальной военной операции на Украине, 24 февраля.

До этого СМИ сообщили, что Евросоюз рассчитывает принять новый пакет санкций в отношении России в феврале. По словам неназванного высокопоставленного источника в Брюсселе, в настоящее время идет обсуждение возможных ограничительных мер на уровне государств ЕС.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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