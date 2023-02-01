ЕП призвал ускорить процесс принятия 10-го пакета санкций против России

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Депутаты Европарламента от партии "Зеленые – Европейский свободный альянс" в рамках проекта резолюции о подготовке к саммиту ЕС – Украина призвали ускорить принятие ряда антироссийских мер, в том числе десятого пакета санкций. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.

"Европейский парламент... призывает к принятию дальнейших мер и к тому, чтобы государства-члены как можно скорее приняли десятый пакет санкций против России, а также инициативно представляли предложения по дальнейшему расширению санкций путем охвата новых секторов и лиц", – следует из проекта резолюции.

В рамках десятого пакета антироссийских санкций евродепутаты предложили расширить круг лиц, в отношении которых необходимо ввести ограничения. К ним авторы проекта намерены отнести деятелей российских СМИ, поддерживающих "антиукраинские настроения".

Проектом парламентариев также предусматривается введение полного эмбарго на импорт ископаемого топлива и урана из РФ, а также отказ от эксплуатации "Северного потока" и "Северного потока – 2".

Предварительная дата проведения саммита запланирована на 3 февраля. Мероприятие должно состояться в Киеве.

До этого в СМИ сообщалось, что на запланированном саммите Украина, скорее всего, не получит обещаний об ускоренном вступлении в Евросоюз. Однако лидеры стран ЕС готовы принять факт прогресса Киева в реформах и значительно пройденного пути.



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