Глава Росавиации заявил, что санкции ЕС призваны уничтожить авиацию в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Целью беспрецедентных антироссийских санкций ЕС в авиационной сфере является уничтожение авиации в России, однако Западу не удается ее достичь, заявил глава Росавиации Александр Нерадько. Об этом сообщает РБК.

Нерадько напомнил, что руководитель генерального директората по мобильности и транспорту ЕК Хенрик Хололей в марте прошлого года открыто заявил о стремлении уничтожить российскую гражданскую авиацию.

"Да, было такое откровенное заявление высокопоставленного европейского чиновника, которое, видимо, он долго вынашивал. Не получилось. По одной простой причине – все, кто отвечает у нас за авиацию, приняли своевременные и правильные решения в ответ на действия тех, кто присоединился к санкциям", – сказал он.

Нерадько пояснил, что Россия продолжает сотрудничать с авиационными властями дружественных государств и международными организациями, несмотря на санкции. Кроме того, российская сторона продолжает непубличный и неофициальный диалог с партнерами из стран, принявших антироссийские санкции.

"Авиация – это глобальная система экономических взаимоотношений. Поэтому прекратить международное сотрудничество из-за решения ряда государств, которые ввели санкции против отечественной гражданской авиации, невозможно", – пояснил Нерадько.

Говоря о своих задачах на посту главы Росавиации, Нерадько отметил важность преодоления последствий западных рестрикций. По его словам, сегодня ближайшими партнерами российской гражданской авиации являются страны, не прекратившие прямое авиасообщение с РФ.

"Не прекратили полеты 53 авиакомпании из 26 государств, и их количество увеличивается. Например, с 2 февраля начинаются прямые рейсы Jazeera Airways из Кувейта в Домодедово", – добавил Нерадько.

Ситуация в сфере международных авиаперевозок осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против РФ санкции, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Зарубежные лизингодатели между тем запросили возврат более 500 воздушных судов авиаперевозчиков РФ. В отрасли заявили, что выкупить самолеты не получится, поскольку это обойдется в 20 миллиардов долларов.



Авиаэксперт прокомментировал состояние российских самолетов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!