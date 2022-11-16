Авиакомпании могут получить еще минимум 25 млрд рублей компенсаций за рейсы по РФ – СМИ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Программа частичного возмещения авиакомпаниям операционных расходов на внутрироссийских рейсах может быть продолжена в 2023 году, сообщил ТАСС источник, близкий к Минтрансу РФ.

Общий объем потребностей авиакомпаний по этой программе поддержки может составить до 50,6 миллиардов рублей.

По его словам, в следующем году будет также продолжена поддержка 11 аэропортов юга и центральной части РФ в случае продолжения их закрытия.

Ранее сообщалось, что ассоциация "Аэропорт", которая объединяет Домодедово, Пулково, "Аэропорты Севера", объекты Дальнего Востока и 30 других, обратилась в Минтранс с просьбой разрешить им не списывать старое иностранное оборудование для досмотра пассажиров.

Ситуация в сфере международных авиаперевозок осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против РФ санкции, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Зарубежные лизингодатели между тем запросили возврат более 500 воздушных судов авиаперевозчиков РФ. В отрасли заявили, что выкупить самолеты не получится, поскольку это обойдется в 20 миллиардов долларов.



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