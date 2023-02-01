ЕС планирует принять новый пакет антироссийских санкций в феврале – СМИ

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Европейский союз рассчитывает принять новый пакет санкций в отношении России в феврале, в настоящее время идет обсуждение возможных ограничительных мер на уровне государств ЕС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в Брюсселе.

"Обсуждение этого вопроса продолжается на уровне стран ЕС, работа идет, пакет планируется принять позднее в феврале", – сказал он.

По его словам, новые антироссийские санкции, в частности, будут обсуждаться 3 февраля в рамках саммита ЕС – Украина.

Ранее депутаты Европарламента от партии "Зеленые – Европейский свободный альянс" в рамках проекта резолюции о подготовке к саммиту ЕС – Украина призвали ускорить принятие ряда антироссийских мер, в том числе десятого пакета санкций. Также евродепутаты предложили распространить санкции на деятелей российских СМИ, поддерживающих "антиукраинские настроения".

Кроме того, проектом парламентариев также предусматривается введение полного эмбарго на импорт ископаемого топлива и урана из РФ, а также отказ от эксплуатации "Северного потока" и "Северного потока – 2".



Евросоюз на полгода продлил антироссийские санкции

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