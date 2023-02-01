Политолог назвал "договорняком" передачу денег Абрамовича Украине

Правительство Великобритании передаст на нужды Украины 2,3 миллиарда фунтов, которые Роман Абрамович должен был получить после продажи лондонского футбольного клуба "Челси". В настоящее время эти деньги заморожены местными властями. Разбираемся, грозит ли бизнесмену ответственность в России за финансирование Украины.

По воле олигарха

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Деньги, которые миллиардер Роман Абрамович не получил после продажи "Челси" из-за введенных против него санкций, правительство Великобритании собирается передать в специальный фонд помощи пострадавшим от конфликта на Украине, сообщает The Telegraph. Он создан по инициативе самого бизнесмена.





Роман Абрамович объявил о намерении продать "Челси" 2 марта 2022 года. По его словам, решение было принято в интересах клуба, его болельщиков и спонсоров. 26 мая 2022-го Абрамович официально продал "Челси" американскому миллиардеру Тодду Боэли. Российский бизнесмен был владельцем клуба почти 20 лет, за это время команда дважды выигрывала Лигу чемпионов и неоднократно становилась победителем чемпионата Англии.

Точной информации, кому именно и на что пойдут средства, пока нет. Ранее сам предприниматель говорил, что фонд будет помогать всем пострадавшим от боевых действий: русским, украинцам, жителям ЛНР и ДНР. В частности, закрывать неотложные потребности и поддерживать долгосрочную работу по восстановлению.

В пресс-офисе миллиардера в беседе с РБК подчеркнули, что сам Абрамович никак не участвует в распределении этих денег.





пресс-офис Романа Абрамовича Перед продажей "Челси" Роман Абрамович объявил, что хочет, чтобы вырученные средства были переданы в благотворительный фонд для нужд жертв с обеих сторон конфликта между Россией и Украиной. Речь (идет) исключительно о гуманитарной помощи населению.

"Однако после продажи клуба деньги так и не были переведены на счет Абрамовича и с тех пор находятся в распоряжении британских властей. Господин Абрамович не имеет доступа к данным средствам и не участвует в процессе их распределения", – рассказали представители бизнесмена.

В настоящее время 2,3 миллиарда фунтов заблокированы на специальном счете британского казначейства. Чтобы направить их через фонд Абрамовича на гуманитарные цели, необходимо разрешение Комиссии по деятельности благотворительных организаций. Также понадобится одобрение Евросоюза, так как он ввел санкции против российского бизнесмена.

Не своими руками

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Депутат Госдумы Олег Нилов обратился в Генпрокуратуру РФ с требованием оценить действия с деньгами Романа Абрамовича с правовой точки зрения, сообщили в пресс-службе партии "Справедливая Россия – За правду". По данным СМИ, олигарх согласовал с правительством Великобритании сделку по передаче 3 миллиардов долларов на нужды правительства Украины, отмечается в запросе.



пресс-служба партии "Справедливая Россия – За правду" В связи с этим Олег Нилов попросил Игоря Краснова (генерального прокурора РФ. – Прим. ред.) проверить сообщения о причастности Романа Абрамовича к осуществлению масштабного финансирования правительством Великобритании кабмина Украины, о его согласии на передачу денежных средств применительно к статьям УК РФ о содействии терроризму и о государственной измене.

"Я увидел огромное количество откликов и комментариев на сделку от нормальных людей. Они уже не раз возмущались подобной деятельностью наших олигархов, которые триллионы зарабатывают в России, выводят их разными способами, под разными предлогами – кто тупо через офшоры, кто, как господин Абрамович, через яхтинги, спорт и любовь к футболу и баскетболу. В основном – через английский и американский бизнес", – уточнил Нилов в беседе с "Московским комсомольцем". Депутат подчеркнул, что необходимо проверить, "насколько добровольно" он разрешил передать деньги правительству Украины.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько в разговоре с Москвой 24 выразил мнение, что перевод денег может быть способом спасти свои средства от санкций.



Богдан Безпалько член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Это может быть "договорняком", в рамках которого Абрамович выводит деньги через якобы гуманитарную деятельность.

В свою очередь, юрист Василий Воробьев уточнил Москве 24, что ответственность за финансирование Украины деньгами Романа Абрамовича вряд ли грозит самому бизнесмену. По его словам, вся схема передачи средств миллиардера больше похожа на шантаж со стороны британского правительства.

"Если бы он сам направил эти деньги на нужды Украины, тогда, возможно, были бы основания говорить о каких-либо санкциях. Но учитывая то, что это может происходить без его участия, никакой ответственности он не несет", – объяснил эксперт.

То же самое касается ситуаций с конфискацией яхт и денежных средств, которые подпали под санкции под предлогом СВО. Если ими распоряжаются вопреки воле хозяина этих активов, никаких последствий для него лично это не может нести, пояснил юрист.