ФК "Челси" официально продали американскому миллиардеру

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Сделка по продаже футбольного клуба "Челси" между российским бизнесменом Романом Абрамовичем и американским миллиардером Тоддом Боэли завершена, сообщается на сайте правительства Великобритании.

24 мая АПЛ одобрила продажу "Челси". Сделка, согласованная 7 мая на сумму 5,3 миллиарда долларов, зависела от выдачи Британией необходимой лицензии на продажу и удовлетворительного завершения заключительных этапов сделки.

В марте в АПЛ заявили о решении отстранить владельца лондонского "Челси" Романа Абрамовича от управления клубом. До этого он принял решение о его продаже.

Абрамович подчеркивал, что поручил создать благотворительный фонд для помощи пострадавшим в ходе специальной военной операции на Украине. Отмечалось, что именно туда направят все средства, полученные с продажи "Челси".

