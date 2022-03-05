Макгрегор выразил готовность купить ФК "Челси"

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выразил готовность купить футбольный клуб "Челси", которым владеет российский миллиардер Роман Абрамович, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
По словам Макгрегора, он предложил Абрамовичу 1,5 миллиарда долларов за ФК, тогда как сам миллиардер заявлял, что хотел бы получить сумму в два раза больше.
Уточняется, что Абрамович владеет футбольным клубом с 2003 года. Он был приобретен за 140 миллионов фунтов стерлингов.
О том, что Абрамович принял решение о продаже английского футбольного клуба "Челси", стало известно ранее. Он подчеркнул, что поручил создать благотворительный фонд для помощи пострадавшим в ходе специальной военной операции на Украине. Именно туда направят все средства, полученные с продажи "Челси".
Поводом для обострения ситуации стало обращение лидеров ДНР и ЛНР к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
Роман Абрамович передал контроль над футбольным клубом "Челси" попечительскому совету
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