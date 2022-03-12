Английская премьер-лига отстранила Абрамовича от управления "Челси"

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Совет Английской премьер-лиги заявил о решении отстранить владельца лондонского "Челси" Романа Абрамовича от управления клубом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лиги.
"После введения санкций правительством Великобритании совет лиги отстранил Романа Абрамовича от управления "Челси", – отмечается в сообщении.
Накануне Великобритания расширила санкции против РФ, включив в черный список еще семерых граждан России, в частности, и Романа Абрамовича. Сообщалось, что им всем запрещен въезд на территорию Великобритании, а их активы в королевстве будут заморожены.
До этого Абрамович принял решение о продаже английского футбольного клуба "Челси". Он подчеркивал, что поручил создать благотворительный фонд для помощи пострадавшим в ходе специальной военной операции на Украине. Отмечалось, что именно туда направят все средства, полученные с продажи "Челси".
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.
Английская футбольная премьер-лига отстранила Абрамовича от управления "Челси"
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