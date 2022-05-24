Английская Премьер-лига одобрила продажу "Челси" бизнесмену Тодду Боэли

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Английская Премьер-лига одобрила продажу футбольного клуба "Челси" российского бизнесмена Романа Абрамовича американцу Тодду Боэли.

На сайте лиги сообщается, что сделка, согласованная 7 мая на сумму 5,3 миллиарда долларов, по-прежнему зависит от выдачи Британией необходимой лицензии на продажу и удовлетворительного завершения заключительных этапов сделки.

В марте в АПЛ заявили о решении отстранить владельца лондонского "Челси" Романа Абрамовича от управления клубом. До этого он принял решение о его продаже.

Абрамович подчеркивал, что поручил создать благотворительный фонд для помощи пострадавшим в ходе специальной военной операции на Украине. Отмечалось, что именно туда направят все средства, полученные с продажи "Челси".

