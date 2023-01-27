В издании WSJ назвали Абрамовича посредником Путина в переговорах с Украиной

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

The Wall Street Journal опубликовал материал, посвященный роли олигарха Романа Абрамовича в переговорном процессе между Россией и Украиной.

По его данным, сейчас бизнесмен принимает участие только в обсуждении обмена пленными и зерновой сделки, однако у него есть возможность напрямую общаться с Владимиром Путиным.

В статье говорится, что при посредничестве Абрамовича Украина и Россия могут обмениваться точками зрения по поводу взаимного конфликта. Также сообщается, что после начала СВО олигарх лично общался с российским лидером. При этом подробности беседы не приводятся.

WSJ пишет, что ни Запад, ни Киев уже не ожидают от Абрамовича решающей роли на переговорах. Кроме этого, западные эксперты не понимают мотивации олигарха и подозревают, что таким образом он хочет избежать масштабных санкций.

Предприниматель Роман Абрамович в марте 2022 года подпал под санкции со стороны Евросоюза. Кроме того, ограничения в отношении бизнесмена также ввели в Австралии.

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