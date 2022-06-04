Бизнес Абрамовича будет продан за 1 фунт стерлингов – СМИ

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Европейские бизнесмены купят британскую телекоммуникационную группу Truphone за один фунт стерлингов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Как уточняется, Роману Абрамовичу принадлежат 23% акций компании, большая часть остальных – его бизнес-партнерам Александру Абрамову и Александру Фролову.

Новыми владельцами Truphone станут немецкий бизнесмен Хакан Коч и его бизнес-партнер Пиррос Куссиос.

По информации источников газеты, если бизнес будет выгодным, то нынешние владельцы получат до трети первоначально вложенных средств. В свою очередь, если Абрамович в это время останется под санкциями, то он не получит деньги.

Отмечается, что в 2020 году стоимость Truphone оценивалась в 410 млн фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что сделка по продаже футбольного клуба "Челси" между российским бизнесменом Романом Абрамовичем и американским миллиардером Тоддом Боэли завершена.

Так, 24 мая АПЛ одобрила продажу "Челси". Сделка, согласованная 7 мая на сумму 5,3 миллиарда долларов, зависела от выдачи Британией необходимой лицензии на продажу и удовлетворительного завершения заключительных этапов сделки.

До этого сообщалось, что Абрамович присутствовал в стамбульском дворце Долмабахче во время приветствия президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом делегаций России и Украины. Эрдоган выступал с приветственной речью с трибуны, а Абрамович был в зале среди официальных лиц, приглашенных на встречу.

