Канада начала процесс ареста и конфискации активов Абрамовича

Руководитель канадского МИД РФ Мелани Жоли заявила, что власти страны начали процесс ареста и конфискации активов бизнесмена Романа Абрамовича, передает ТАСС.

"Канада арестует и будет добиваться конфискации 26 миллионов долларов от компании Granite Capital Holdings Ltd, которая принадлежит российскому олигарху Роману Абрамовичу, находящемуся под санкциями", – сообщили в министерстве.

Ограничения на бизнесмена были наложены в рамках канадского закона об особых экономических мерах в отношении России.

Документ для конфискации активов был применен впервые. Главе МИД Канады потребуется обратиться в суд. Если будет вынесено положительное решение, изъятые средства передадут "на восстановление Украины".

Предприниматель Роман Абрамович в марте 2022 года подпал под санкции со стороны Евросоюза. Кроме того, ограничения в отношении бизнесмена также ввели в Австралии.

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