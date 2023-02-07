Экономист оценил последствия для РФ от десятого пакета санкций ЕС

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Предстоящий десятый пакет антироссийских санкций Евросоюза может привести к снижению валютных поступлений и даже дефициту бюджета России. Такое мнение в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" озвучил экономист Денис Ракша.

Он объяснил, что все предыдущие санкционные пакеты вводили определенные ограничения, но не предусматривали никакого наказания за их обход. На этот раз меры ЕС могут затронуть, например, компании, которые через обходные пути покупали российскую нефть. Это приведет к существенному падению экспорта энергоносителей из РФ.

По прогнозу Ракши, падение нефтяных доходов России составит порядка четырех триллионов рублей, страна недополучит иностранную валюту, а ее бюджет может уйти в дефицит.

При этом специалист отмечает, что российская экономика сразу не рухнет, поскольку санкции вводятся не одномоментно, а постепенно. В то же время России, чтобы их пережить, придется искать новые рынки сбыта, подытожил он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что десятый пакет антироссийских санкций ЕС включит в себя ограничения на 10 миллиардов евро. По данным агентства AFP, новые ограничительные меры могут быть приняты уже к годовщине начала спецоперации на Украине, 24 февраля.



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