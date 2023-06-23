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США обновили санкционный список по России, добавив в него два физлица. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

Под санкциями оказались Егор Попов и Алексей Суходолов. Ранее власти США предъявили им обвинения в организации многолетней кампании вредоносного влияния. Мужчины вместе с еще одним гражданином РФ и четырьмя американцами являются фигурантами дела о попытках провести своего кандидата на местную выборную должность в городе Сент-Питерсберг, штат Флорида.

Согласно информации Минфина США, Суходолов и Попов являются сотрудниками ФСБ, которые курируют данную операцию.

23 июня МИД Эстонии заявил, что 11-й пакет антироссийских санкций вступил в силу. По словам главы ведомства Маргуса Цахкна, страна совместно с Евросоюзом продолжит деятельность над эффективностью ограничений. Он подчеркнул, что они должны касаться тех секторов Москвы, из которых она получает поддержку.

Позже в Еврокомиссии подтвердили, что ЕС одобрил 11-й санкционный пакет против РФ. Документ предполагает в том числе механизм, позволяющий обходить России ограничения. Он поможет вводить санкции против третьих стран.

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