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21 июня, 20:11

Политика

ЕС ввел санкции против производителей оружия для ВС РФ в рамках 11-го пакета

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Евросоюз (ЕС) ввел санкции против производителей оружия и поставщиков электроники для Вооруженных сил РФ в рамках 11-го пакета ограничений. Об этом заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.

Он добавил, что санкции также введены против лиц, занимающихся эвакуацией детей с Украины.

"Рад, что ЕС достиг политического соглашения по новому пакету санкций против России, включая меры, направленные на усиление подхода ЕС (к борьбе. – Прим. ред.) с обходом санкций", – написал Хукстра в Twitter.

21 июня постпреды ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России. Отмечалось, что новый пакет расширяет список индивидуальных санкций и включает меры по борьбе с обходом санкций.

Позже стало известно, что ЕС включил в пакет антироссийских санкций 70 человек и 30 юридических лиц. Добавлялось, что также введен запрет на въезд прицепов из РФ и транспортировку нефти по южной ветви нефтепровода "Дружба".

Евросоюз готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций

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