США объявили ЧВК "Вагнер" транснациональной криминальной организацией

Фото: РИА Новости

Американская сторона объявила ЧВК "Вагнер" транснациональной криминальной организацией, информирует сайт Минфина США.

"Сегодня в отношении группы "Вагнер" повторно объявляются санкции... за то, что она является иностранной структурой, представляющей собой значительную транснациональную криминальную организацию", – говорится в сообщении.

По данным Штатов, ЧВК занималась криминальными действиями в Центральной Африканской Республике, Мали и на Украине.

За связи с группой "Вагнер" в перечень санкций попали российская компания Terra Tech и китайская Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD. В Минфине заявили, что эти организации передают ЧВК спутниковые фотоснимки.

Американская сторона 26 января ввела очередные санкции в отношении юридических и физических лиц РФ. Так, в списке оказались министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, президент Татарстана Рустам Минниханов и его жена Гульсина, а также четыре структуры, связанные с холдингом "Интеррос" Владимира Потанина.

Под ограничения подпали и структуры, которые связаны с ЧВК "Вагнер" и ее основателем Евгением Пригожиным.

США квалифицируют ЧВК "Вагнер" как транснациональную преступную организацию

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!