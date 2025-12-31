Си Цзиньпин заявил, что 2025 год ознаменовался прогрессом в партнерстве КНР и РФ

Фото: kremlin.ru

Завершающийся 2025 год ознаменовался прогрессом в развитии всеобъемлющего партнерства между Россией и Китаем. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем поздравительном новогоднем послании Владимиру Путину, которое приводит Центральное телевидение Китая.

Глава КНР напомнил, что в этом году Пекин и Москва торжественно отметили 80-летие Победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и в Великой Отечественной войне.

Си Цзиньпин выразил готовность вместе с Путиным добиваться в наступающем году новых успехов в развитии двустороннего сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай продолжат укреплять сотрудничество во всех сферах и надлежащим образом отвечать на внешние вызовы. Москва и Пекин будут оказывать друг другу твердую взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим их ключевые интересы.

Россия и Китай также обсуждают увеличение экспорта нефти в КНР, в том числе продление на 10 лет поставок через Казахстан. Российская и китайская стороны смогли достичь новых договоренностей в каждой из отраслей ТЭК.