25 ноября, 06:49

Политика

Москва и Пекин обсуждают увеличение экспорта нефти в Китай

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Россия и Китай обсуждают увеличение экспорта нефти в КНР, в том числе продление на 10 лет поставок через Казахстан. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак во время выступления на VII Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме (РКЭБФ) в Пекине.

Российская и китайская стороны смогли достичь новых договоренностей не только в нефтяной сфере, но и в каждой из отраслей ТЭК.

Россия по объему поставок нефти в Китай находится на лидирующей позиции, занимая более 20% китайского рынка, подчеркнул Новак. Помимо этого, Москва остается надежным поставщиком электроэнергии для Пекина.

"Россия остается надежным поставщиком электроэнергии в Китай, играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности страны", – цитирует вице-премьера РИА Новости.

По его словам, Москва планирует и дальше наращивать долю расчетов в национальных валютах с Пекином. Такое решение станет важным шагом к укреплению торговых отношений двух стран.

Ранее Россия и Китай в своем совместном коммюнике заявили, что продолжат укреплять сотрудничество во всех сферах и надлежащим образом отвечать на внешние вызовы. В частности, РФ и КНР будут оказывать друг другу твердую взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим их ключевые интересы.

Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что России и Китаю нужно сохранять устойчивость двусторонней финансовой инфраструктуры и создавать новые каналы расчетов для роста взаимной торговли.

