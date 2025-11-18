Путин пообещал отменить визы для китайских туристов в ближайшее время

Фото: kremlin.ru

Безвизовый режим для китайских туристов, посещающих Россию, вступит в силу в ближайшее время. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

"Дальнейшему наращиванию контактов между нашими народами, безусловно, будет способствовать и решение китайских друзей ввести безвизовый режим для российских граждан. Благодарны за этот жест доброй воли", – сказал Путин и заверил, что вскоре начнут действовать зеркальные меры для путешественников из КНР.

С 15 сентября Китай ввел пробный безвизовый режим для россиян. Он действует для граждан с обычными паспортами. Они могут посетить КНР без оформления визы сроком до 30 дней.

После этого стало известно, что москвичи совершили в 2 раза больше бронирований в китайских отелях на предстоящие новогодние праздники, чем за такой же период 2024 года.