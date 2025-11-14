Фото: depositphotos/d.travnikov

Евросоюз снимет ограничения для российских путешественников после окончания украинского конфликта, пишет "Газета.ру" со ссылкой на редакционную статью журнала The Economist.

Автор материала принес извинения "некоторым русским" и указал, что любой другой исход заставил бы выглядеть европейцев "безнадежно наивными". Кроме того, он пригласил всех в Европу после урегулирования на Украине.

Ранее Еврокомиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых виз гражданам России. Это значит, что россияне должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить ЕС.

В МИД РФ отметили, что Европу лишили российских туристов, которые приезжают в страны абсолютно легально. Это происходит на фоне того, что западные налогоплательщики уже тратят большие суммы на содержание нелегальных мигрантов.

Одновременно с этим директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев указал на риск того, что европейские страны полностью прекратят выдачу шенгенских виз россиянам.

