Минэкономразвития РФ допустило полное прекращение выдачи шенгенских виз россиянам

Фото: 123RF.com/niyazz

Есть риск, что европейские страны полностью прекратят выдачу шенгенских виз россиянам, сообщил в беседе с ТАСС директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

"На данный момент видим, что идут какие-то постоянные ужесточения. Сроки выдачи виз затягиваются, это ожидаемо", – отметил он в кулуарах Российского винодельческого форума.

В это же время глава департамента Минэкономразвития спокойно отнесся к новостям о запрете выдачи шенгенских мультивиз россиянам. По его словам, сегодня стоят приоритетные задачи по обеспечению въезда в Россию туристов.

"В России сейчас сформированы все условия для развития туризма. Для того, чтобы можно было бы заместить европейский отдых. Он ничем не хуже", – добавил Кондратьев.

Ранее Еврокомиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых виз гражданам России. Это означает, что россияне должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить Евросоюз.

В МИД отметили, что Европу лишили российских туристов, приезжающих в страны абсолютно легально. И это происходит на фоне того, что западные налогоплательщики уже тратят большие суммы на содержание нелегальных мигрантов.

