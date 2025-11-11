Форма поиска по сайту

11 ноября, 16:14

Политика
Замглавы МИД Любинский: РФ ответит на запрет ЕС выдавать россиянам многократные визы

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Россия готовит ответные меры на решение Европейского союза о запрете выдачи многократных шенгенских виз россиянам, заявил заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский.

"Безусловно. Любые недружественные шаги получат достойный ответ, он не обязательно зеркальный", – отметил он.

Дипломат уточнил, что российская сторона внимательно анализирует практические последствия новых визовых ограничений.

"В зависимости от степени глубины творящегося визового безумия, мы будем реагировать и выстраивать нашу линию", – подчеркнул Любинский.

Еврокомиссия 7 ноября официально подтвердила прекращение выдачи шенгенских мультивиз россиянам. Теперь необходимо получать новую визу для каждого запланированного визита в Европу.

Представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что такие ограничения доведут Евросоюз до "самоубийства". Она добавила, что в Европе решили лишить себя российских туристов, которые приезжали в европейские страны легально, имея при себе финансовую подушку.

Еврокомиссия запретила выдавать шенгенские мультивизы гражданам России

