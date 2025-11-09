Захарова заявила, что запрет на мультивизы для россиян доведет ЕС до самоубийства

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Ограничение выдачи многократных шенгенских виз для россиян доведет Евросоюз до самоубийства, учитывая колоссальные расходы объединения на мигрантов и Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "Право знать" на телеканале ТВЦ.

Дипломат указала, что налогоплательщики Европы уже тратят большие суммы на содержание нелегальных мигрантов. При этом в ближайшей перспективе существует риск повышения расходов ЕС на очередные меры поддержки Украины.

Одновременно с этим в Европе решили лишить себя туристов из России, которые приезжали в европейские страны абсолютно легально, а также имея при себе определенную финансовую подушку, отметила Захарова.

Информация о прекращении выдачи шенгенских мультивиз россиянам изначально появилась в СМИ. Отмечалось, что граждане России смогут получать только визы на однократный въезд за некоторыми исключениями.

В пятницу, 7 ноября, Еврокомиссия официально объявила о запрете. Таким образом, россияне должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда планируют посетить Европу.