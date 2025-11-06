Вице-президент АТА Мкртчян: вероятность полной отмены виз для России нулевая

Фото: depositphotos/Mind-Map

Вероятность полной отмены виз для России нулевая, так как в Европе сейчас действует закон о свободе передвижения. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

По его словам, реальные меры заключаются в сокращении количества и сроков многократных виз.

"Если ранее, например, Италия легко выдавала пятилетние визы, то сейчас их практически не предоставляет. Трехлетние визы получают менее 1% заявителей, двухлетние – около 3%. Основная масса заявителей получает визы сроком на полгода или полтора месяца", – уточнил Мкртчян.

При этом некоторые страны, такие как Венгрия и Греция, перестали выдавать многократные визы.

Как пояснил вице-президент АТА, Франция выдает многократные визы на полтора месяца, но за такой срок человек въедет в страну всего раз. Поэтому возможный переход Франции на выдачу виз строго на срок поездки не отпугнет туристов.

"Что касается туристического сектора, изменения не окажут существенного влияния, поскольку турагентства работают с визами на конкретные даты поездки. Пострадает в основном сегмент самостоятельных туристов, которые рассчитывали получить долгосрочные многократные визы для свободных поездок", – сказал эксперт.

Мкртчян добавил, что для турагентств текущая ситуация стала привычной с весны 2022 года.

В СМИ ранее появилась информация, что Евросоюз (ЕС) готовится прекратить выдачу шенгенских мультивиз россиянам "в большинстве случаев". Журналисты утверждают, что новые правила могут вступить уже на этой неделе.

Ожидается, что российские граждане смогут получать только визы на однократный въезд за некоторыми исключениями. При этом Еврокомиссия не может ввести полный запрет на въезд в ЕС для российских туристов, так как выдача виз остается национальной компетенцией.