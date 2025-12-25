Форма поиска по сайту

25 декабря, 16:32

Происшествия

В Забайкалье таможенники обнаружили у туриста чай из крови оленя

Фото: телеграм-канал "ФТС России ProТаможню"

Попытка вывоза в Китай дериватов диких животных была пресечена в пункте пропуска "Забайкальск". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы.

Во время выборочного контроля в багаже иностранного туриста, который направлялся в Маньчжурию, были найдены 11 клыков волка и 3 – медведя, а также чай из сухой крови оленя. Пассажир не задекларировал продукцию и не представил разрешение на их провоз. По словам самого мужчины, он вез данные товары в подарок.

Согласно проведенной экспертизе, изъятые предметы принадлежат бурому медведю и серому волку. Эти виды животных относятся к Конвенции СИТЕС, поэтому для их вывоза нужно разрешение Росприроднадзора и таможенная декларация.

По факту произошедшего были возбуждены административные дела о недекларировании товаров, а также о несоблюдении запретов на ввоз или вывоз продукции на/с территории Евразийского экономического союза или в/из РФ. Теперь иностранцу грозит штраф в размере двукратной стоимости товаров с их последующей конфискацией.

Ранее в аэропорту Барнаула инспекторы обнаружили в багаже туристки из Вьетнама стеклянную бутылку с надписью "Змеиное вино", где находилась заспиртованная змея и корень растения. Женщина привезла напиток с редкой коброй из Нячанга, приобретя его на одном из местных рынков.

Экспертиза подтвердила, что рептилия является коброй моноклевой, которая подпадает под действие Конвенции СИТЕС. По факту нарушения возбуждены два дела об административных правонарушениях: недекларирование товаров и нарушение запретов и ограничений.

"Московский патруль": таможня усилила досмотр посылок в Шереметьево перед Новым годом

