Алтайские таможенники изъяли змеиное вино у пассажирки из Вьетнама

Фото: stu.customs.gov.ru

В аэропорту Барнаула инспекторы обнаружили в багаже туристки из Вьетнама стеклянную бутылку со змеиным вином, рассказала пресс-секретарь Алтайской таможни Алена Кекина.

Женщина привезла напиток с редкой коброй из Нячанга, приобретя его на одном из местных рынков. В ходе таможенного контроля сотрудники изъяли стеклянную бутылку с надписью "Змеиное вино", где находилась заспиртованная змея и корень растения.

Экспертиза подтвердила, что рептилия является коброй моноклевой, которая подпадает под действие Конвенции СИТЕС.

По факту нарушения возбуждены два дела об административных правонарушениях: недекларирование товаров и нарушение запретов и ограничений (часть 1, статьи 16.2 и 16.3 КоАП РФ).

Женщине грозит штраф и конфискация экзотического сувенира.

В пресс-службе напомнили, что ознакомиться с правилами провоза товаров для личного пользования можно на сайте ФТС России.

Ранее турист из Вьетнама пытался провезти в багаже чучело головы крокодила через "зеленый коридор" в уфимском аэропорту. Таможенники изъяли сувенир, так как у мужчины не было документов на провоз. Сам пассажир утверждал, что не знал о необходимости декларирования.