Два человека погибли при взрыве в Пермском политехе

Фото: телеграм-канал "ЧП Пермь"

Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва в Пермском политехническом университете, сообщило региональное министерство территориальной безопасности в телеграм-канале.

В министерстве добавили, что еще три человека пострадали. По данным ведомства, ЧП произошло из-за разгерметизации гидродинамического стенда. Министерство уточнило, что при нарушении технологического процесса со стенда сошла испытательная машина.

"Все пострадавшие в настоящее время находятся в стабильном состоянии и госпитализируются в медучреждения Перми", – говорится в сообщении.

Взрыв в здании аэрокосмического факультета Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) произошел 11 декабря. По факту произошедшего прокуратура организовала проверку.

