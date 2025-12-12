Форма поиска по сайту

12 декабря, 15:17

Шоу-бизнес

Алла Пугачева выпустит новую песню к Новому году

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Народная артистка СССР Алла Пугачева выпустит новую песню перед Новым годом. Об этом сообщается на одной из фан-страниц певицы в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена территории РФ).

Релиз композиции "Давай просто жить" ожидается 19 декабря.

"Подарок небес перед Новым годом", – подписали пост поклонники Пугачевой.

Как отмечается на фан-странице исполнительницы, автором музыки и слов стал Алексей Малахов.

Ранее сообщалось, что Пугачева может утратить права на товарный знак "Алла Борисовна" 10 апреля 2026 года. Под этим брендом певица может выпускать и продавать большой список товаров: алкоголь, одежду, табачные изделия, игрушки и многое другое. Также в этот перечень входят организация путешествий и оказание образовательных услуг.

Кроме того, артистка может в апреле 2026 года утратить права на товарный знак "Кристина". Бренд певица назвала в честь своей дочери – певицы Кристины Орбакайте.

