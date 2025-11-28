Форма поиска по сайту

28 ноября, 16:49

Шоу-бизнес

Пугачева может потерять права на бренд "Алла Борисовна" в 2026 году

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Народная артистка СССР Алла Пугачева может утратить права на товарный знак "Алла Борисовна" 10 апреля 2026 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Под брендом "Алла Борисовна" певица может выпускать и продавать большой список товаров: алкоголь, одежду, табачные изделия, игрушки и многое другое. Также в этот перечень входят организация путешествий и оказание образовательных услуг.

При этом срок действия исключительного права на бренд истекает.

Кроме того, артистка может в апреле 2026 года утратить права на товарный знак "Кристина". Бренд певица назвала в честь своей дочери – певицы Кристины Орбакайте.

Ранее Пугачева потеряла права на товарный знак "Рецитал" в октябре 2025 года. Отмечалось, что "Рецитал" – это музыкальная группа, которая помогала певице записать альбом "Как тревожен этот путь".

