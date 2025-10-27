Ветеран Афганистана в шестой раз подал иск к Пугачевой

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Ветеран Афганистана Александр Трещев попытался в шестой раз добиться рассмотрения своего иска к певице Алле Пугачевой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

Уточняется, что иск подан в Пресненский суд Москвы, который ранее уже отказался его рассматривать.

Изначально Трещев направил иск в Савеловский суд. Однако инстанция оставила его без движения. Спустя время Тверской суд зарегистрировал новый иск Пугачевой, который тоже был возвращен без рассмотрения.

Следом иск зарегистрировал Пресненский суд, однако и он оставил его без движения. В итоге ветеран подал иск к Пугачевой в Одинцовский суд Подмосковья и получил отказ в рассмотрении.

Как объяснил свои иски Трещев, в интервью Пугачева оскорбила российскую армию и восхваляла лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Кроме того, артистка позволила себе опорочить честь президента России и усомниться в правильности принятых им решений, считает он.

Ветеран собирался оставить себе после взыскания только 1 рубль, а остальную сумму хотел направить в бюджет России. При этом он также дополнил свой иск, потребовав лишить певицу возможности зарабатывать на авторских отчислениях, размер которых, по данным СМИ, составляет 28 миллионов рублей.