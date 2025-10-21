Подмосковный суд отказался рассматривать оба иска к Пугачевой

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Одинцовский суд Подмосковья не стал рассматривать иски главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина и ветерана Афганистана Александра Трещева, поданные против народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Это следует из материалов суда, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Первый иск был возвращен Бородину из-за невыполнения указаний судьи, а второе – Трещеву из-за неподсудности дела данной инстанции.

Ветеран сначала направил иск на 1,5 миллиарда рублей в Савеловский суд Москвы после интервью Пугачевой. Однако инстанция оставила его без движения. Спустя время Тверской суд Москвы зарегистрировал новый иск Трещева к Пугачевой, однако затем он был тоже возвращен без рассмотрения.

Следом Пресненский суд Москвы зарегистрировал иск Трещева, однако и он был оставлен без движения. После ветеран боевых действий в Афганистане подал иск к Пугачевой в Одинцовский суд Подмосковья.

Трещев объяснял, что направлял иски, поскольку в интервью Пугачева оскорбила российскую армию и восхваляла лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Кроме того, артистка позволила себе опорочить честь президента России и усомниться в правильности принятых им решений, считает он.

Ветеран собирался оставить себе после взыскания только 1 рубль, а остальную сумму хотел направить в бюджет России. При этом он также дополнил свой иск, потребовав лишить певицу возможности зарабатывать на авторских отчислениях, размер которых, по данным СМИ, составляет 28 миллионов рублей.

По мнению Трещева, доходы от написанных Пугачевой песен "не должны спонсировать антироссийские настроения". После этого ФПБК направил к Владимиру Путину петицию с требованием лишить певицу звания народной артистки. Сама Пугачева заявила, что у нее пропал "порыв говорить".

