SHOT: адвокат Трещев потребовал лишить Пугачеву дохода в размере 28 млн рублей

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Адвокат Александр Трещев дополнил иск к певице Алле Пугачевой требованием лишить ее возможности зарабатывать на авторских отчислениях, передает телеграм-канал SHOT.

Ежегодный размер авторских отчислений Пугачевой в России составляет 28 миллионов рублей, при этом в сумму входит использование композиций на разных площадках. Сами средства распределяются через Российское авторское общество.

Как утверждает Трещев, доходы от написанных ранее песен "не должны спонсировать антироссийские настроения".

Адвокат подал к певице иск о защите чести и достоинства на 1,5 миллиарда рублей после ее интервью. По его словам, причиной стало оскорбление армии и восхваление первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) Джохара Дудаева.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала интервью Пугачевой "базаром лицемерия", а общественная организация ФПБК направила петицию к Владимиру Путину с требованием лишить певицу звания народной артистки.

В интервью Пугачева впервые рассказала о своем отъезде из России. По ее словам, она сделала это из-за детей, которых в школе начали травить одноклассники. Семья выбрала Израиль, поскольку певица проходила там лечение.