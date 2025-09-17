Захарова прокомментировала слова Пугачевой цитатой из Библии

Фото: ТАСС/Арина Антонова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова певицы Аллы Пугачевой о первом президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) Джохаре Дудаеве цитатой из Библии.

"Мудрость заключается в том, что, как написано в Священном Писании – не сотвори себе кумира", – сказала дипломат в интервью радио Sputnik.

Кроме того, она призвала не наделять людей теми качествами, которыми они никогда не обладали. Дипломат подчеркнула, что, если человек является профессионалом в какой-то сфере, это не значит, что он будет разбираться "в нашей с вами судьбе".

Интервью Пугачевой вышло 10 сентября. Захарова назвала его "базаром лицемерия".

Во время интервью певица впервые рассказала о своем отъезде из России. По ее словам, она сделала это из-за детей, которых в школе начали травить одноклассники. Семья выбрала Израиль, поскольку певица проходила там лечение.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, назвал интервью Пугачевой, в котором она восхваляла Дудаева, жалким пустословием. Он отметил, что высказывания артистки являются бестолковыми размышлениями по поводу самого тяжелого периода для чеченского народа.