Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 15:06

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

Адвокат Трещев потребовал от Пугачевой 1,5 млрд рублей после ее интервью

Адвокат потребовал от Пугачевой 1,5 млрд руб после ее интервью

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещев подал к певице Алле Пугачевой иск о защите чести и достоинства на 1,5 миллиарда рублей, передает РИА Новости.

Причиной, по его словам, стало оскорбление армии и восхваление лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Как пояснил Трещев, он воспринял слова певицы "на свой счет".

"В интервью она позволила себе порочить честь нашего президента, усомниться в правильности принятых им решений в качестве Верховного главнокомандующего", – добавил адвокат.

Иск направлен сразу в два московских суда. Себе Трещев планирует оставить 1 рубль, а остальное перечислить в доход федерального бюджета.

Интервью Пугачевой вышло 10 сентября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала его "базаром лицемерия".

Во время интервью певица впервые рассказала о своем отъезде из России. По ее словам, она сделала это из-за детей, которых в школе начали травить одноклассники. Семья выбрала Израиль, поскольку певица проходила там лечение.

Читайте также


шоу-бизнес

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика