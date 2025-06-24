Балерина Волочкова рассказала, что продолжает общение с артистами Пугачевой и Галкиным

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Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что поддерживает общение с уехавшими из России певицей Аллой Пугачевой и ее мужем комиком Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом).

Волочкова вспомнила, как однажды выступила с Пугачевой на одной сцене. Это произошло в 2019 году, когда певица вернулась после перерыва. По словам балерины, Пугачева всегда приходила на ее сольные выступления и сильно ее поддерживала.

"Она меня пригласила как первую поющую балерину в России на "Рождественские встречи". Тогда мне позвонила Алла и сказала: "Настюха, давай. У меня юбилейный концерт. Ты мне нужна, чтобы ты вышла на сцену", – рассказала Волочкова во время подкаста на "Радио 1".

Балерина также отметила, что Пугачева благословила ее исполнить песню на стихи Марины Цветаевой "Мне нравится, что Вы больны не мной" во время свадьбы единственной дочки Волочковой Ариадны, которая состоялась в апреле этого года.

Кроме того, балерина поддерживает общение с артистом Галкиным.

"То, что Максим Галкин иноагент, не отменяет мое право помнить человека, сделавшего мне добро", – заключила Волочкова.

Ранее Минюст России не нашел оснований для признания Пугачевой иноагентом. В ведомстве заявили, что певица не нарушала российское законодательство, в связи с чем нет никаких оснований для признания ее иностранным агентом.