ТАСС: Галкин использует концерты за рубежом для антироссийской пропаганды

Фото: Агентство ''Москва''/Игорь Иванко (Максим Галкин признан в РФ иноагентом)

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов в РФ) использует свои зарубежные концерты для пропаганды антироссийских идей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения Мосгорсуда по апелляции на признание Галкина иноагентом.

Согласно судебным документам, артист на своих концертах поднимает вопросы, связанные с внутренней и внешней политикой РФ, а также распространяет недостоверные сведения о спецоперации на Украине.

Кроме того, центр противодействия экстремизму МВД РФ установил, что Галкин ведет политическую деятельность в интересах иностранного источника финансирования.

Максима Галкина признали иноагентом в сентябре 2022 года. Минюст РФ указал Украину как иностранный источник финансирования Галкина.

В мае 2023-го пародист обратился в Замоскворецкий суд Москвы, пытаясь оспорить свой статус, однако в удовлетворении исковых требований ему было отказано. В мае того же года член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев заявил, что поклонники примут Галкина только после того, как тот "заклеймит фашистский киевский режим, Зеленского и его окружение".

В июле этого года Галкин подал в Верховный суд России жалобу на отказ в исключении его из данного реестра.