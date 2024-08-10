Галкин призвал Газманова и Лепса помочь жителям Курской области

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов в РФ) обвинил российских артистов Олега Газманова, Григория Лепса и Надежду Бабкину в бездействии после обстрела Курской области.

Телеведущий просмотрел соцсети звезд и обнаружил, что Газманов на своей странице вспоминает прошлые хиты, Лепс проводит концерт в Анапе, а Бабкина рассказывает о кошках.

"Почему они не приходят на помощь курянам?", – цитирует его сайт "Аргументы и факты".

Галкин напомнил, что "обласканные Кремлем" певцы с начала 2022 года поддерживают проведение СВО, участвуя во всех правительственных концертах, а также получая за это государственные награды.

Около тысячи украинских военных проникли на территорию Курской области 6 августа. В результате боев российским войскам удалось остановить их и заставить перейти в отступление.

В результате украинских атак погибли 4 мирных жителя, еще 66 человек пострадали.

На территории Курской области, а также в Брянской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).