Около 60 психологов привлекли к работе в ПВР в Курской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

К работе в пунктах временного размещения (ПВР) граждан с приграничных территорий Курской области привлечены около 60 сотрудников центра экстренной психологической помощи МЧС РФ, передает пресс-служба ведомства.

Специалисты оказывают горожанам всю необходимую поддержку, уточнили в министерстве. Между тем из Курской области в Воронежскую уже прибыли более 200 жителей, среди которых много пожилых людей и детей.

Еще столько же планируется принять в ближайшее время, рассказали в МЧС РФ.

Боевики ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа. Российские войска дали отпор, остановили продвижение противника и заставили его перейти в отступление.

Сергей Собянин сообщил о направлении сил и ресурсов Москвы на помощь Курской области. Город помогает создавать условия для пребывания граждан в пунктах временного размещения. За сутки в Курской области обустроены 24 таких пункта. Там могут разместиться до 20 тысяч человек, уточнил мэр.

Позже губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о прибытии 424 человек из Курской области, 330 из которых – дети.

Помимо этого, в рамках помощи пострадавшим стартовал сбор необходимых вещей в 14 штабах "Москва помогает". Так, скоро из столицы отправятся людям такие необходимые товары, как продукты питания, одежду, средства личной гигиены, хозяйственные товары и многое другое.