Сбор помощи пострадавшим в Курской области начался в штабах "Москва помогает"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Сбор необходимых вещей пострадавшим в Курской области стартовал в 14 штабах "Москва помогает". Об этом сообщила глава столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

"Скоро из столицы отправятся необходимые людям товары: продукты питания, одежда, средства личной гигиены, хозяйственные товары и многое другое. Оказать посильную помощь могут как обычные москвичи, так и представители бизнеса, городских организаций", – отметила она.

Помощь от неравнодушных граждан принимают с 10:00 до 19:00 каждый день. Штаб в храме Святителя Николая в Покровском работает до 18:00.

Также желающие могут по будням обращаться в пункт по адресу: Страстной бульвар, 15/29, строение 1. Он открыт с 10:00 до 17:00.

Штаб в левом крыле Горного института на Ленинском проспекте работает с 10:00 до 19:00 с понедельника по пятницу. Список всех пунктов приема доступен по ссылке.

Больше всего есть необходимость в детском питании, соках, подгузниках, а также в предметах личной гигиены: зубные щетки и паста, влажные салфетки, бумажные полотенца, туалетная бумага и другие.

Также жители Курской области нуждаются в постельном белье, подушках, полотенцах. Можно отправлять в качестве помощи стиральные порошки, средства для посуды, ведра и тазики. В пунктах примут новую трикотажную одежду, резиновые тапочки или любую удобную обувь.

Что касается продуктов питания, лучше всего приносить крупы, консервы, чай, сахар, сладости.

О деятельности штабов можно подробнее узнать, позвонив на горячую линию: +7 499 170-02-25. Присоединиться к волонтерскому движению может каждый в возрасте от 14 лет. Заявки принимаются на портале "Мосволонтер".

Боевики ВСУ проникли на территорию Курской области 6 августа. Российские войска дали отпор, остановили продвижение противника и заставили его перейти в отступление.

Сергей Собянин сообщил о направлении сил и ресурсов Москвы на помощь Курской области. Город помогает создавать условия для пребывания граждан в пунктах временного размещения. За сутки в Курской области обустроены 24 таких пункта. Там могут разместиться до 20 тысяч человек, уточнил мэр.

Позже губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о прибытии 424 человек из Курской области, 330 из которых – дети.

