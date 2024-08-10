Воробьев: в Подмосковье из Курской области прибыли 424 человека

Фото: телеграм-канал "Воробьев LIVE"

В Подмосковье из Курской области прибыли 424 человека, 330 из которых – дети, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы отправили первые 15 автобусов, честно говоря, заранее, потому что до конца не понимали, знали, что это для детей. Соответственно, через двое суток мы приняли всего 424 человека", – цитирует главу региона РИА Новости.

При этом 50 из них являются сопровождающими детей. Еще 50 прибывших – престарелые граждане, которых перевезли в Егорьевск. Воробьев пояснил, что из Курской области в Подмосковье был эвакуирован дом престарелых.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва направляет свои силы и ресурсы на оказание помощи пострадавшему в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) региону. Он указал, что город продолжает создавать все условия для пребывания жителей Курской области, которые оказались вынуждены покинуть свои дома.

До тысячи украинских военных проникли на территорию Курской области 6 августа. В результате боев российским войскам удалось остановить их и заставить перейти в отступление.

В результате украинских атак погибли 4 мирных жителя, еще 66 человек пострадали.

На территории Курской области, а также в Брянской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).